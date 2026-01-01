Сальдированный финансовый результат предприятий Прикамья снизился на 44,4%

Константин Долгановский

Как сообщили в Пермьстате, за январь-февраль 2026 года, организациями Пермского края, без учёта субъектов малого предпринимательства, кредитных организаций, государственных (муниципальных) учреждений, некредитных финансовых организаций и организаций с численностью до 15 человек, получен положительный сальдированный финансовый результат в сумме 54,8 млрд руб., что на 44,4% ниже уровня аналогичного периода 2025 года.

В целом по краю 63,0% обследованных организаций завершили отчётный период с прибылью. Её объём в сумме 70,4 млрд руб. на 37,1% ниже показателя января-февраля 2025 года. Убыток нерентабельных организаций увеличился по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года на 16,8% и составил 15,6 млрд руб.

Организациями промышленного производства за январь-февраль 2026 года также получен положительный сальдированный финансовый результат, который сложился в сумме 48,6 млрд руб. Доля прибыльных организаций в промышленности края за отчётный период составила 53,4%, а прибыль по ним – 58,2 млрд руб. (на 40,1% ниже аналогичного показателя за январь-февраль 2025 года).

