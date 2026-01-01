В минтербезе Прикамья разъяснили, можно ли по звуку сирены понять тип угрозы

Константин Долгановский

Представители Министерства территориальной безопасности Пермского края сообщили perm.aif.ru о том, можно ли по звуку сигнала сирены определить характер угрозы.

В ведомстве пояснили, что сигнал гражданской обороны универсален и звучит как «Внимание всем!». Для привлечения внимания используются сирены и сирено-речевые установки. Конкретный вид опасности и дальнейшие действия объясняются через голосовое оповещение.

«Сирены настроены на работу в течение трёх минут. При необходимости продолжительного оповещения допускается многократное включение сирен», — уточнили в минтербезе.

Определить тип угрозы (например, атака БПЛА, пожар, химическая опасность и т.д.) по звуку сирены невозможно. Все подробности о характере опасности следует уточнять после звукового сигнала.

Ранее Министерство территориальной безопасности Пермского края также разъяснило различия между бомбоубежищем и укрытием.

