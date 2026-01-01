До 10 мая в Перми меняется движение автобусов четырёх межмуниципальных маршрутов Поделиться Твитнуть

По 10 мая включительно в Перми изменён маршрут движения автобусов №170, 121, 344 и 442а, сообщили в минтрансе региона.

Маршрут №170 «Пермь — Добрянка»

Из Перми автобус будет отправляться от автовокзала, следуя по ул. Революции до Комсомольского проспекта, минуя остановку «Октябрьская площадь». По пути он будет двигаться по маршруту. В обратном направлении автобус поедет по Комсомольскому проспекту и ул. Пушкина до автовокзала Перми.

Маршруты №344 «Театр-Театр — Юг» и №442а «Театр-Театр — Мулянка»

Из Перми автобус от остановки «Театр-Театр» поедет по ул. Революции до Комсомольского проспекта, не останавливаясь на «Муравейник» и «Кинотеатр Октябрь». Далее продолжит движение по маршруту. В обратную сторону схема остаётся прежней.

Маршрут №121 «Лобаново — Пермь»

Из Лобаново автобус будет следовать по Комсомольскому проспекту и ул. Пушкина до остановки «Центральный рынок». Из Перми поедет по ул. Революции, не заезжая на «Кинотеатр Октябрь», «Октябрьская площадь» и «ПНИПУ». Рейсы, отправляющиеся из Старого Лобаново в 14:45 и из Перми в 13:50 (ПНИПУ), будут сокращены до/от остановки «Комсомольская площадь».

Подпишитесь на наш канал в Максе и будьте в курсе главных новостей.