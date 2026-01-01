Врачи в Перми выполнили первые операции по замене клапана мини-инвазивным методом

Министерство здравоохранения Пермского края

В Пермском кардиодиспансере впервые провели транскатетерную имплантацию аортального клапана (TAVI). Двое пациентов, мужчина и женщина, нуждались в замене клапана из-за кальциноза, вызвавшего сердечную недостаточность. Об этом сообщили в минздраве региона, отметив, что традиционная операция на открытом сердце с искусственным кровообращением была рискованной для них из-за возраста и сопутствующих заболеваний.

Главный врач кардиодиспансера Кирилл Прохоров и заведующий отделением рентгенхирургии Федор Норин выполнили обе операции. TAVI — это мини-инвазивная процедура, при которой клапан заменяют через прокол бедренной артерии. Катетер с биологическим протезом доставляют к пораженному клапану под рентгенологическим и ультразвуковым контролем.

После операций пациенты быстро восстановились. Через несколько часов они пришли в сознание, начали передвигаться и принимать пищу. Врачи контролировали их состояние, провели исследования сердца и назначили терапию для профилактики тромбоза. Пациенты будут продолжать наблюдаться в кардиодиспансере.

TAVI — альтернатива большой кардиохирургической операции, которая снижает риски для пациентов с сопутствующими заболеваниями и тяжелым кальцинозом аортального клапана.

