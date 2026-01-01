Ремонт сцены ДК «Губерния» в Перми выполнит компания из Татарстана Стоимость работ составит почти 178 млн рублей

Модернизацией нижней механики сцены Пермского дома народного творчества «Губерния» займётся компания из Татарстана. Учреждение заключило контракт на выполнение работ с ООО «Фирма «Имлайт-Шоутехник».

Согласно протоколу подведения итогов определения поставщика, на участие в конкурсе поступила только одна заявка. Начальная цена контракта составляла 177 млн 998 тыс. руб. «Имлайт-Шоутехник» предложил выполнить работы за 177 млн 990 тыс. руб.

Как писал ранее «Новый компаньон», подрядчик должен выполнить работы в соответствии с проектной документацией, разработанной проектно-технологическим бюро «Оргтехстрой». В перечень вошли монтаж систем управления механикой и постановочного освещения, механического оборудования (антрактно-раздвижного занавеса и декорационных и софитных подъёмов) и пр. Все работы должны быть выполнены с 1 июня по 30 ноября 2026 года.

По данным Saby profile, ООО «Фирма «Имлайт-Шоутехник» ведёт деятельность с 1997 года в Казани. Размер уставного капитала составляет 10 тыс. руб. Единственным учредителем является Татьяна Пушкарева, генеральным директором — Андрей Пушкарев, который также владеет 12 организациями, зарегистрированными в Московской и Кировской областях.

Стоимость фирмы оценивается в 3 млрд руб. Основной вид деятельности — оптовая торговля прочими машинами, приборами, аппаратурой и оборудованием общепромышленного и специального назначения, у неё насчитывается четыре филиала. За прошлый год выручка составила 5,7 млрд руб., прибыль — 317,8 млн. Компания принимала участие в 276 торгах из них выиграла 215, основным заказчиком является московский театр «Современник».

