В Перми отменили режимы «Беспилотная опасность» и «Ковёр»
Снова заработал аэропорт
В 11:00 в Перми отменили режимы «Беспилотная опасность» и «Ковёр». Об этом сообщили в РСЧС региона.
В Росавиации рассказали, что аэропорт Большое Савино в краевом центре снова может принимать и отправлять самолёты без ограничений.
Напомним, режим беспилотной опасности вводился в Прикамье около 9 часов утра 4 мая. В пабликах сообщалось, что в некоторых районах города включались сирены.
