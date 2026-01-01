В Перми отменили режимы «Беспилотная опасность» и «Ковёр» Снова заработал аэропорт

фото: ЕДДС Перми

В 11:00 в Перми отменили режимы «Беспилотная опасность» и «Ковёр». Об этом сообщили в РСЧС региона.

В Росавиации рассказали, что аэропорт Большое Савино в краевом центре снова может принимать и отправлять самолёты без ограничений.

Напомним, режим беспилотной опасности вводился в Прикамье около 9 часов утра 4 мая. В пабликах сообщалось, что в некоторых районах города включались сирены.

