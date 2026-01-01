За два года в столице Прикамья 32% горожан сменили профессию Наибольшую активность проявили пермяки в возрасте до 35 лет

Константин Долгановский

В Перми за последние два года 32% экономически активных жителей кардинально сменили профессию. Об этом сообщает SuperJob. Среди пермяков, решившихся на перемены, 18% довольны результатом, а 14% — сожалеют о переходе. Интересно, что возможности для профессионального роста и развития стали главным критерием успеха, опередив даже уровень зарплаты.

Наибольшую активность в смене профессии проявляют молодые люди до 35 лет: в этой возрастной группе переквалифицировались 26-28%. С возрастом мобильность снижается: среди россиян старше 45 лет новую профессию освоили только 20%. При этом среди довольных переквалификацией — 12%, а 8% жалеют о своём выборе. В Перми эта тенденция также прослеживается: молодёжь чаще решается на перемены, а старшее поколение предпочитает стабильность.

Чем выше доход, тем реже россияне меняют профессию: среди тех, кто зарабатывает до 100 тыс руб., новую деятельность освоили 26%, а среди получающих от 200 тыс. — только 16%. Обладатели среднего профессионального образования переквалифицируются чаще (24%), чем выпускники вузов (20%). В Перми эти показатели соответствуют общероссийским трендам, что говорит о схожести процессов на рынке труда.

Среди городов-миллионников Пермь входит в число лидеров по смене профессий вместе с Нижним Новгородом, Самарой и Омском. В Нижнем Новгороде довольны переквалификацией 27% опрошенных, в Перми — 19%, а в Омске и Самаре — всего 9 и 12% соответственно. При этом разочарованных в Омске и Самаре больше, чем в других городах. Это говорит о том, что успех смены профессии зависит не только от факта перехода, но и от условий на новом месте.

Главной причиной удовлетворённости переквалификацией для пермяков стали возможности для развития и получения новых знаний (35% комментариев). Зарплата оказалась на втором месте (9%), а на третьем — ощущение своего призвания (8%). Среди недовольных основной проблемой стала потеря в доходе (31%), а также низкая востребованность новой профессии и невозможность дальнейшего роста. В целом, для жителей Перми, как и для большинства россиян, важнее не сиюминутная выгода, а перспективы и профессиональный рост.

