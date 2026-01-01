Треть жителей Пермского края перерабатывает более 10 часов в месяц

Константин Долгановский

Результаты опроса, проведенного аналитиками hh.ru и «Ренессанс страхование», показывают, что каждый четвертый житель Пермского края категорически против переработок, а 15% считают их неотъемлемой частью работы. Остальные 50% готовы перерабатывать только при определенных обстоятельствах. Основные мотивы включают дополнительную оплату (89%), личную заинтересованность в проекте (37%) и карьерный рост (34%). Каждый третий (33%) согласится на переработки при компенсации отгулами.

Более половины опрошенных (55%) сталкивались с переработками за последний год. В Пермском крае, как и по всей России, свыше трети (36%) перерабатывают несколько раз в неделю. Каждый четвертый (26%) делает это не реже одного раза в неделю. Примерно 18% перерабатывают раз в месяц, а 12% — раз в несколько месяцев. 34% респондентов перерабатывают более 10 часов в месяц, 22% — от 5 до 10 часов, 37% — до 5 часов. В 58% случаев переработки были оплачены: 38% получили полную компенсацию, 20% — частичную, а 36% остались без оплаты.

Большинство жителей Пермского края негативно относятся к переработкам: 50% считают их крайне (25%) или скорее (25%) неприятными. 30% относятся нейтрально и лишь 20% — положительно. Корпоративная культура в большинстве региональных компаний способствует переработкам: 30% отметили, что переработки считаются нормой, 20% поощряются работодателями, 20% игнорируются, а в 15% их стараются избегать.

В случае неприемлемого количества переработок 20% обсудят ситуацию с работодателем, 45% начнут искать новую работу, 5% пересмотрят приоритеты, а 20% попытаются отказаться от лишней нагрузки.

