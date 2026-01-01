Пищеблок детсада в Пермском крае опечатали после заболевания ребёнка сальмонеллёзом В столовой нашли грубые нарушения санитарных норм

УФССП России по Пермскому краю

В Березниках (Пермский край) приостановлена работа пищеблока частного детского сада «Академик» (ул. Олега Кошевого, 9а). Об этом информирует пресс-служба регионального управления ФССП.

Причиной проверки стало заболевание одного из детей сальмонеллёзом.

Эксперты обнаружили серьезные нарушения: приготовление пищи осуществлялось в помещении, не оборудованном необходимыми приборами, технологические процессы не соблюдались, отсутствовал контроль за маркировкой продуктов и оборудования, а также за температурным режимом в холодильниках. Суточные пробы с готовых блюд не брались, на молочную продукцию не было документов. У повара не оказалось медицинской книжки, а гигиенический журнал на пищеблоке не велся.

Суд признал индивидуального предпринимателя виновным и запретил деятельность по организации питания на 30 дней. Пищеблок опечатан.

