Из пруда в Очёрском округе Прикамья достали тело мужчины

МЧС России по Пермскому краю

Вечером 3 мая в Павловском пруду Очёрского округа было найдено тело мужчины. Личность погибшего установили. Об этом сообщает ТК «Рифей».

На месте происшествия работали девять спасателей и три машины от территориальной РСЧС.

В Главном управлении МЧС России по Пермскому краю уточнили, что информацию об обнаружении тела в Павловском пруду была получена в 17:30 по местному времени. Спасатели обратились к жителям Прикамья с просьбой соблюдать правила поведения на воде, не оставлять детей без присмотра вблизи водоемов. Телефоны экстренных служб: «01» с городского телефона, «101», «112» с мобильного, звонок бесплатный.

