В ЕДДС Перми рассказали о ситуации с весенним половодьем на 4 мая

Олег Антонов

На 4 мая в Перми ситуация с весенним половодьем сложилась следующая. На Камской ГЭС в нижнем бьефе уровень воды составляет 89,81 м, прироста за сутки на зафиксировано. В верхнем бьефе вода поднялась на 13 см, до 107,02 м. Об этом сообщили в ЕДДС Перми.

Подтопленных и затопленных территорий в городе нет.

Напомним, уровень, при котором начинается подтопление территории, составляет в нижнем бьефе 93,8 м, а в верхнем — 108,5 м.

