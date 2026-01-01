Самым тёплым днём на неделе в Пермском крае станет среда 6 мая Прогремят первые грозы

Олег Антонов

На предстоящей неделе в Пермском крае прогнозируется умеренно теплая погода, которая будет в среднем на 3-4 градуса выше климатической нормы. Об этом сообщили в ГИС-центре ПГНИУ.

С понедельника по среду на территорию края будет поступать тёплый воздух с западной части Европейской территории России (ЕТР).

В понедельник в южной и центральной частях края ожидается переменная облачность без осадков. На севере и северо-западе вечером возможны первые ливни с грозами. Днём температура поднимется до +15…+20 градусов, в Перми — до +18…+20 градусов.

Во вторник ночью температура по краю будет от +4 до +9 градусов, на севере — до +2 градусов, в Перми — от +6 до +8 градусов. Днем температура поднимется до +19…+24 градусов, в Перми — до +21…+23 градусов. На севере края возможны ливневые дожди с грозами, а на остальной территории осадков не ожидается.

В среду, 6 мая, ожидается пик потепления. Ночью температура будет от +8 до +13 градусов (в Перми — от +10 до +12 градусов). Днем температура поднимется до +20…+25 градусов, в Перми — до +23…+25 градусов. Вечером на севере края возможны первые в году сильные грозы и шквалистый ветер с приближением холодного фронта.

В четверг холодный фронт будет медленно смещаться через северные и центральные районы края. Ночью ожидается от +8 до +13 градусов, в Перми — от +10 до +12 градусов. Днём на юге края температура поднимется до +20…+25 градусов, в Перми — до +22…+24 градусов, на севере края — до +15…+20 градусов. В этот день возможны первые грозы в Перми и центральных районах края.

В пятницу холодный фронт продолжит смещаться на юг края, но в Перми ещё есть шанс на достижение температуры +20 градусов. На севере края температура будет не выше +12…+15 градусов, на юге — до +24 градусов.

В конце недели (9 и 10 мая) ожидается вторжение умеренно холодного воздуха со стороны Баренцева моря. Погоду будет определять антициклон, осадки маловероятны. На северные и центральные районы края вернутся ночные заморозки до 0…-2 градусов, днем температура будет около +10…+15 градусов. Такая температура будет на 2-3 градуса ниже климатической нормы для этого периода.

