Пермская «Парма» не пробилась в полуфинал Единой лиги ВТБ Поделиться Твитнуть

Баскетбольная команда «Локомотив-Кубань» из Краснодара вышла в полуфинал Единой лиги ВТБ после убедительной победы над пермской «Пармой» в серии со счётом 3-0.

Третий матч четвертьфинальной серии прошёл в Перми и завершился победой «Локомотива-Кубань» с результатом 87:82 (16:27, 17:21, 26:23, 28:11).

Глеб Фирсов из «Пармы» стал самым результативным игроком матча, набрав 24 очка. В составе «Локомотива-Кубань» лучшим снайпером стал Патрик Миллер, который заработал 15 очков.

В полуфинале Единой лиги ВТБ «Локомотив-Кубань» сразится с ЦСКА, который ранее одержал победу над «Енисеем» из Красноярска со счётом 3:0.

Главный тренер БК «Бетсити Парма» Евгений Пашутин поблагодарил болельщиков за поддержку, а спортсменов в раздевалке «за самоотдачу, самоотверженность, за то, что обыграли «Локо» три раза в течение сезона»: «Хочу сказать, что это был один из лучших составов БК «Бетсити Парма» за всё время — и по командной химии, и по взаимопониманию. Чувствуется, что они друг для друга как братья. Парни бились друг за друга весь сезон, заняли 5 место в регулярке, обыграли «Зенит» в матче за бронзу Кубка, за что им огромная благодарность. В этом сезоне раскрылась молодежь: Лев Свинин, Глеб Фирсов, Ваня Егоров. Спасибо и нашим американским игрокам, и ветеранам. Было приятно работать с этой командой в сезоне».

Подпишитесь на наш канал в Максе и будьте в курсе главных новостей.