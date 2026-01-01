В Перми после избиения мужчины группой подростков возбуждено уголовное дело

Константин Долгановский

По факту инцидента, зафиксированного в социальных сетях, в Ленинском районе Перми возбуждено уголовное дело. По предварительным данным, группа подростков избила мужчину, который сделал им замечание. Об этом сообщили в СУ СКР по региону.

Согласно информации из соцсетей, 30 апреля в одном из парков Ленинского района несколько несовершеннолетних напали на прохожего после его замечания и скрылись с места происшествия. Пострадавшему потребовалась медицинская помощь.

На данный момент установлены личности троих участников инцидента. Следственный комитет проводит комплекс мероприятий для выяснения всех обстоятельств произошедшего, а также причин и условий, которые могли способствовать совершению преступления. Расследование продолжается.

