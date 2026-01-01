В Перми создали уникальный торт-перформанс для Филиппа Киркорова Его вес — более 20 кг Поделиться Твитнуть

Пермские кондитеры во главе с Натальей Баландиной, бренд-шефом Кондитерского дома Sofianna, совместно с Мариной и Максимом Синицкими приготовили необычный торт для Филиппа Киркорова. Заказ был по-настоящему масштабным: десерт выполнен в виде огромной подарочной коробки, а его вес превышает 20 килограммов. Размеры конструкции впечатляют — в раскрытом виде торт достигает 1,5 метра в ширину.

Главная особенность десерта — десять автоматических спецэффектов, которые превращают подачу торта в настоящее шоу. Когда «занавес» раскрывается, внутри включается яркая подсветка, появляется сценический дым, а в центре композиции — сладкая копия самого именинника.

На создание этого кулинарного шедевра у команды ушло несколько суток. Стоимость такого эксклюзивного торта на заказ начинается от 500 тыс. руб. Десерт уже успели оценить многие известные артисты, среди которых Яна Рудковская, Ксения Собчак, Ани Лорак, Севиль, Люся Чеботина, Егор Крид, Стас Михайлов и другие.

Подпишитесь на наш канал в Максе и будьте в курсе главных новостей.