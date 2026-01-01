В Прикамье на майские праздники запланированы отключения телерадиосигнала Это связано с проведением плановых работ

В период с 4 по 7 мая 2026 года в ряде населённых пунктов Пермского края будут временно отключены цифровые и радиоканалы. Это связано с проведением плановых технических работ на оборудовании, о чём сообщил Пермский краевой радиотелевизионный передающий центр.

График отключений будет следующий.

— 4 мая:

— Верхняя Сыва: с 12:00 до 18:00 — не будет доступа к цифровым пакетам РТРС-1 и РТРС-2.

— Губаха: с 12:00 до 15:00 — отключат РТРС-1, РТРС-2 и радиопрограмму «Радио России» (12+).

— 5 мая:

— Кочево: с 13:00 до 15:00 (не более часа) — возможен перебой в вещании «Радио России» (12+).

— Чернушка: с 13:00 до 18:00 (до 3 часов) — временно прекратят работу пакеты РТРС-1, РТРС-2 и «Радио России» (12+).

— 6 мая:

— Альняш и Русский Сыс: с 12:00 до 18:00 — не будут доступны цифровые пакеты РТРС-1 и РТРС-2.

— 7 мая:

— Оханск: с 11:00 до 17:00 — ожидаются перебои в трансляции пакетов РТРС-1 и РТРС-2.

Жителям перечисленных рекомендуют заранее ознакомиться с графиком работ, чтобы не пропустить важные передачи.

