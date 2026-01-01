В Пермском крае четыре вагона товарного поезда сошли с рельсов Транспортная прокуратура проводит проверку

РЖД

В воскресенье, 3 мая, на станции Углеуральская в Пермском крае произошёл инцидент с железнодорожным составом — семь грузовых вагонов начали неконтролируемое движение по путям, примыкающим к станции. В результате вагоны столкнулись с маневровым локомотивом, из-за чего четыре из них сошли с рельсов. Об этом сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

В ведомстве уточнили, что в результате аварии ж/д состав получил повреждения. Сейчас на месте происшествия ведутся восстановительные работы.

По факту случившегося Пермская транспортная прокуратура инициировала проверку соблюдения законодательства о безопасности движения и эксплуатации ж/д транспорта. Ход доследственной проверки по данному инциденту взяла на контроль Уральская транспортная прокуратура.

