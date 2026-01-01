В Пермском крае выделят 28,9 млрд рублей на пассажирские перевозки Финансирование распределят на ближайшие шесть лет

Константин Долгановский

Власти Пермского края определили максимальный объём средств, который будет направлен на государственные контракты по регулярным перевозкам пассажиров и багажа автобусами по межмуниципальным маршрутам. На 2027-2032 годы на эти цели предусмотрено 28,9 млрд руб. Первым на это обратило внимание издание «КП-Пермь».

Согласно постановлению регионального правительства, финансирование будет распределяться по годам следующим образом:

— 2027 год — 2,58 млрд руб.;

— 2028 год — 5,40 млрд руб.;

— 2029 год — 5,65 млрд руб.;

— 2030 год — 5,92 млрд руб.;

— 2031 год — 6,16 млрд руб.;

— 2032 год — 3,20 млрд руб.





Ответственность за заключение государственных контрактов возложена на краевое государственное учреждение «Организатор пассажирских перевозок Пермского края».





В перечень маршрутов, для которых будут заключаться контракты, вошли 115 межмуниципальных направлений, обслуживаемых по регулируемым тарифам. Это позволит обеспечить стабильную и доступную транспортную связь между муниципалитетами региона на ближайшие годы.

