Отопление в Перми отключат в ближайшие дни Глава города должен подписать соответствующее постановление

Константин Долгановский

Как сообщили «Новому компаньону» в департаменте жилищно-коммунального хозяйства администрации Перми, окончание отопительного сезона этой весной возможно при условии, если среднесуточная температура воздуха в течение пяти дней подряд будет не ниже +8 °C.

В мэрии пояснили, что для ежедневного контроля температурных показателей заключен договор с Гидрометеоцентром.

«Точная дата завершения отопительного периода будет определена позднее, ориентировочно -- в первой половине мая. После подписания главой города соответствующего постановления теплоснабжающие организации начнут поэтапное отключение оборудования», — сообщили в пресс-службе городской администрации.

Отметим, с сегодняшнего дня в краевой столице началось потепление: столбик термометра уже поднялся до +16 градусов. В последующие дни также сохранится тёплая погода, а во вторник, 5 мая, по прогнозу синоптиков, воздух прогреется до +22 градусов.

