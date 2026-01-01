В Прикамье СК возбудил уголовное дело после избиения подростка в Краснокамске В городе-спутнике Перми группа молодых людей избила мальчика

Следственное управление Следственного комитета РФ по Пермскому краю

В Краснокамске следователи Следственного комитета России возбудили уголовное дело по факту избиения малолетнего подростка. По данным, размещённым в социальных сетях, инцидент произошёл 30 апреля на ул. Энтузиастов, где несколько подростков напали на ребёнка. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.

Дело возбуждено по статье «Хулиганство» (ч. 2 ст. 213 УК РФ). СК по региону устанавливает все обстоятельства происшествия и проводят оперативно-розыскные мероприятия, чтобы найти и задержать подозреваемых. Сейчас следователи собирают доказательства и опрашивают свидетелей.

В СК подчеркнули, что особое внимание уделяется безопасности несовершеннолетних и оперативному реагированию на подобные инциденты. Все участников происшествия привлекут к уголовной ответственности.

