В Перми изменили схему движения транспорта в связи с репетицией парада Ограничения будут действовать 3,7 и 8 мая в центре города Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми изменится схема движения транспорта из-за репетиций торжественного прохождения войск Пермского гарнизона. Ограничения будут действовать 3, 7 и 8 мая на центральных улицах города. В эти дни водителям рекомендуется заранее планировать маршруты и учитывать возможные задержки.

Сегодня, 3 мая, с 08:00 до 14:00 полностью перекрыт Комсомольский проспект на нескольких участках, а также ул. Екатерининская, Луначарского и Пушкина. В связи с этим ряд автобусных маршрутов изменят свою траекторию движения. Например, автобусы №10, №14 и №33 поедут в объезд по улицам Ленина и Сибирская, а маршруты №52 и №60 направят через ул. Пушкина и Попова.

В следующий четверг, 7 мая, ограничения будут действовать в два этапа: с 19:00 до 20:00 и с 20:00 до 23:00. В это время перекроют движение по Комсомольскому проспекту и прилегающим улицам. Автобусы №81, №7 и №41 изменят свои маршруты, а некоторые из них будут укорочены до остановки «Улица Попова». Также изменится путь следования маршрута №51 — он поедет по ул. Сибирской и Революции.

Накануне Дня Победы, 8 мая, с 20:00 до 05:00 следующего дня будет перекрыт участок Комсомольского проспекта между улицами Екатерининская и Луначарского. В этот период автобусы №50 изменят схему движения: в сторону микрорайона Парковый они поедут по ул. Пушкина и Куйбышева, а в сторону Крохалёва — по ул. Крисанова, Луначарского, Борчанинова, Пушкина и Революции.

Кроме того, со 2 по 11 мая на Октябрьской площади перенесут остановочный пункт «ПНИПУ» для монтажа сцены. В эти дни автобусы маршрутов №7 и №41 будут останавливаться на Комсомольском проспекте в крайней правой полосе. Горожан просят быть внимательными и следить за обновлениями в работе общественного транспорта.

Подпишитесь на наш канал в Максе и будьте в курсе главных новостей.