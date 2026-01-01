В Прикамье вынесли приговор похитителям чугунных радиаторов Двое мужчин в Чайковском пытались вынести с предприятия девять батарей Поделиться Твитнуть

фото: Пермский краевой суд

Чайковский городской суд рассмотрел дело о покушении на кражу, фигурантами которого стали двое местных жителей. Их признали виновными в попытке хищения девяти чугунных радиаторов советского образца с территории АО «Чайковская ремонтно-эксплуатационная база флота». По данным следствия, мужчины действовали по предварительному сговору и проникли в помещение незаконно. Об этом сообщили в пресс-службе Пермского краевого суда.

В октябре прошлого года обвиняемые, вооружившись инструментами для резки металла, через окно подвала проникли в здание на территории предприятия. Там они отсоединили от системы отопления девять радиаторов, общий вес которых составил 538 килограммов. Похитители успели подготовить батареи к вывозу, однако их задержали сотрудники базы. Украденное имущество вернули на место.

Суд квалифицировал действия мужчин по ч. 3 ст. 30, п. «а», «б» ч. 2 ст. 158 УК РФ — покушение на кражу, совершённое группой лиц по предварительному сговору с незаконным проникновением в помещение.

Подсудимому 1992 г. р. назначено 400 часов обязательных работ, а его соучастнику, 2000 г. р., — 300 часов обязательных работ.

Приговор пока не вступил в законную силу.

