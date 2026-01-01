В Перми суд отказал брату экс-владельца «Хромой лощади» купить участок без торгов
Против сделки выступил городской департамент земельных отношений
Вадим Зак, брат бывшего владельца клуба «Хромая лошадь» Анатолия Зака, не смог оспорить в апелляции решение суда, который ранее отказал ему в праве приобрести земельный участок в Перми без проведения торгов. Предприниматель настаивал, что участок по ул. Промышленной, 112в площадью 1475 кв. м должен быть продан ему напрямую, поскольку находится в зоне оптовой торговли и открытых рынков, а на его территории расположен принадлежащий ему склад. Об этом сообщает издание «Коммерсантъ-Прикамье».
Однако городской департамент земельных отношений не согласился с доводами Вадима Зака. По данным ведомства, участок официально предназначен для тепличного хозяйства, а не для складской деятельности. Суд поддержал позицию департамента, отметив, что использование земли не соответствует установленному виду разрешенного использования.
В решении суда указано: если предприниматель хочет изменить назначение участка, он может обратиться в департамент с соответствующим заявлением. В случае положительного решения он сможет вновь претендовать на приобретение земли без торгов.
Вадим Зак — брат Анатолия Зака, который был осуждён после трагедии в клубе «Хромая лошадь» в 2009 году, когда в результате пожара погибли 156 человек. В 2013 году Анатолий Зак получил десять лет лишения свободы, а в 2018-м вышел на свободу и покинул Россию.
На данный момент Вадим Зак арендует спорный участок до 2070 года. Судебное разбирательство показало, что для изменения статуса земли и возможности её выкупа без торгов предпринимателю необходимо пройти официальную процедуру смены вида разрешённого использования участка.
Подпишитесь на наш канал в Максе и будьте в курсе главных новостей.