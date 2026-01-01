В Перми суд отказал брату экс-владельца «Хромой лощади» купить участок без торгов Против сделки выступил городской департамент земельных отношений Поделиться Твитнуть

Сергей Глорио

Вадим Зак, брат бывшего владельца клуба «Хромая лошадь» Анатолия Зака, не смог оспорить в апелляции решение суда, который ранее отказал ему в праве приобрести земельный участок в Перми без проведения торгов. Предприниматель настаивал, что участок по ул. Промышленной, 112в площадью 1475 кв. м должен быть продан ему напрямую, поскольку находится в зоне оптовой торговли и открытых рынков, а на его территории расположен принадлежащий ему склад. Об этом сообщает издание «Коммерсантъ-Прикамье».

Однако городской департамент земельных отношений не согласился с доводами Вадима Зака. По данным ведомства, участок официально предназначен для тепличного хозяйства, а не для складской деятельности. Суд поддержал позицию департамента, отметив, что использование земли не соответствует установленному виду разрешенного использования.

В решении суда указано: если предприниматель хочет изменить назначение участка, он может обратиться в департамент с соответствующим заявлением. В случае положительного решения он сможет вновь претендовать на приобретение земли без торгов.

Вадим Зак — брат Анатолия Зака, который был осуждён после трагедии в клубе «Хромая лошадь» в 2009 году, когда в результате пожара погибли 156 человек. В 2013 году Анатолий Зак получил десять лет лишения свободы, а в 2018-м вышел на свободу и покинул Россию.

На данный момент Вадим Зак арендует спорный участок до 2070 года. Судебное разбирательство показало, что для изменения статуса земли и возможности её выкупа без торгов предпринимателю необходимо пройти официальную процедуру смены вида разрешённого использования участка.

