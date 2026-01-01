В Перми простятся с ветераном скорой помощи Татьяной Юмшановой Она работала фельдшером с 1976 года Поделиться Твитнуть

В Перми 4 мая состоится прощание с Татьяной Владимировной Юмшановой, посвятившей медицине почти три десятилетия. Родные, коллеги и друзья соберутся в 11:30 в Храме святой блаженной Ксении Петербургской (ул. Автозаводская, 82А), чтобы проводить её в последний путь. Она скончалась на 77 году жизни. Об этом сообщается на странице Пермской станции скорой медицинской помощи в соцсетях.

С 1976 по 2004 год Татьяна Владимировна работала фельдшером выездной бригады на Кировской подстанции скорой помощи. Её отличали высокий профессионализм, чуткость и преданность своему делу. Коллеги вспоминают её как человека, который всегда был готов прийти на помощь и служил примером для молодых специалистов.

Особую гордость вызывает тот факт, что любовь к медицине Татьяна Владимировна передала и своему сыну — Алексею Юмшанову. Он пошёл по стопам матери, стал врачом и сегодня трудится педиатром выездной бригады скорой помощи на той же подстанции, продолжая семейную традицию, отмечают коллеги.

Коллектив Пермской станции скорой медицинской помощи выражает искренние соболезнования родным и близким Татьяны Владимировны.

