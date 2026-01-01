«Амкар» в Перми уступил «Динамо» из Ставрополя

ФК «Амкар»

В 11-м туре Второй лиги А дивизиона «Серебро» 2 мая «Амкар» в Перми уступил «Динамо» из Ставрополя со счётом 1:2 (1:0).

Счёт открыли пермяки, когда на 23-й минуте с пенальти точным ударом отметился Новиков. На 69-й минуте гости сравняли счёт благодаря точному удару Сычёва. Победный гол «Динамо» забило за несколько секунд до финального свистка в компенсированное время, отличился Кратков.

Свой следующий матч «Амкар» проведёт 10 мая в Брянске против местного «Динамо».

