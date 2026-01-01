В Пермском крае 2 мая введён режим «Беспилотная опасность»

фото: ЕДДС Перми

Днём 2 мая в Пермском крае введён режим «Беспилотная опасность». А в аэропорту Большое Савино введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

Министерство территориальной безопасности Пермского края одновременно напомнило жителям о правилах поведения при обнаружении беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) или угрозе их атаки.

В частности, при обнаружении БПЛА необходимо немедленно покинуть опасную зону, отойдя не менее чем на 100 м, и укрыться за ближайшим зданием, сооружением или деревьями; предупредить окружающих о возможной угрозе.

Категорически запрещается находиться в зоне видимости дрона, атаковать БПЛА подручными предметами, использовать рядом с аппаратом мобильные телефоны, радиоустройства или GPS-навигаторы.

Дома нельзя подходить к окнам, при необходимости надо укрыться в ванной комнате, коридоре или кладовой — в помещении без окон, возле несущей стены, сесть или лечь на пол, пригнув голову.

Людям на улице нужно найти укрытие.

При обнаружении БПЛА немедленно сообщите о его местоположении и времени наблюдения в экстренные службы по телефону 112.

