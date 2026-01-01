В аэропорту Перми сообщили о длительных задержках рейсов

Константин Долгановский

На онлайн-табло аэропорта Большое Савино в Перми 2 мая сообщается о продолжительных задержках рейсов на прилёт и вылет.

Так, рейс ДР 1365 авиакомпании «Победа» из Сочи ожидается в краевом центре в 17:55, с опозданием на 13,5 часа. Рейс из Сочи 423 авиакомпаний «Икар» и Nordwind Airlines прибудет в 16:40, с опозданием на 10,5 часа. Рейс UJ 753 авиакомпании «Аль Масрия Юниверсал Эйрлайнз» из Шарм-эль-Шейха задерживается на 6,5 час. и ожидается в 12:55. Самолёт «Аэрофлота» из Шереметьево прилетит в 21:20, с опозданием на 2 часа.

Рейс ДР 366 в Сочи вылетит с задержкой более чем на 7 часов, а 424 — на 10 часов (в 17:15); рейс ДР 6512 в Шереметьево отложен на 11,5 часов (в 18:35), СУ 1769 в Москву — на 2 часа (22:20). Рейс UJ 754 авиакомпании «Аль Масрия Юниверсал Эйрлайнз» в Шарм-эль-Шейх вылетит в 13:55, с опозданием на 6 часов.

