В деревне Алёшино Пермского края на пожаре погибли люди

Константин Долгановский

Вечером 1 мая в 22:30 в оперативную дежурную смену Главного управления МЧС России по Пермскому краю поступило сообщение о пожаре в д. Алёшино Краснокамского муниципального округа.

На место происшествия незамедлительно выдвинулись 24 человека и 8 единиц техники, включая 18 сотрудников и 4 машины от МЧС.

По прибытии первого подразделения выяснилось, что горит деревянное строение.

«В результате пожара есть погибшие», — рассказали в МЧС. ТК ВЕТТА сообщает о гибели двух пострадавших.

По предварительным данным, площадь возгорания составила 20 кв. м.

Пожар был локализован в 22:08, а открытое горение ликвидировано в 22:41.

Сейчас сотрудники управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Пермскому краю проводят проверку. Обстоятельства и причины пожара выясняются.

