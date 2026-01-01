Директор Пермской городской службы спасения Владислав Гореев ушёл в отставку Он возглавлял МКУ почти два года

фото: ВЕТТА

Как стало известно «Новому компаньону», директор МКУ «Пермская городская служба спасения» Владислав Гореев ушёл в отставку. В пресс-службе мэрии изданию подтвердили информацию, уточнив, что Гореев оставил пост по собственному желанию. Сейчас обязанности директора исполняет Татьяна Подвинцева, которая ранее работала заместителем директора по общим вопросам.

Владислав Гореев возглавлял Пермскую городскую службу спасения с июня 2024 года, до этого, с 2020 года, работал заместителем начальника департамента общественной безопасности администрации Перми.

Владислав Гореев — юрист по образованию, окончил Нижегородскую академию МВД. 24 года прослужил в оперативно-разыскных подразделениях полиции Прикамья, имеет звание полковника полиции в отставке. Награждён медалями «За отличие в службе» всех степеней.

МКУ «Пермская городская служба спасения» (МКУ «ПГСС») было создано в 1998 году и занимается обеспечением безопасности населения в чрезвычайных ситуациях, ведёт приём вызовов от жителей Перми по единому номеру экстренных служб 112, координацию работы экстренных служб при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, проводит поисково-спасательные операции, включая ликвидацию аварий и пожаров.

В составе службы действует поисково-спасательный отряд, состоящий из групп оперативного реагирования. Зона ответственности службы — 800 кв. км.

Подпишитесь на наш канал в Максе и будьте в курсе главных новостей.