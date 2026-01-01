Металлурги из Златоуста подали в суд на пермский «Редуктор-ПМ» Сумма исковых требований — 34,8 млн рублей

Фото: пресс-служба компании «Редуктор-ПМ»

ООО «Торговый дом Златоустовский электрометаллургический завод» (ТД ЗЭМЗ) подало в арбитражный суд на пермское АО «Редуктор-ПМ». Документы поступили в судебную инстанцию 29 апреля. Сумма исковых требований — 34 млн 810,7 тыс. руб. Иск пока не принят к производству.

ООО «ТД ЗЭМЗ» зарегистрировано 8 июня 2018 года. Находится в Златоусте Челябинской области. Основным видом деятельности является «торговля оптовая металлами и металлическими рудами». Компания также зарегистрирована в таких категориях ОКВЭД, как «Торговля оптовая отходами и ломом», «Деятельность холдинговых компаний», «Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки», «Сбор опасных отходов», «Сбор неопасных отходов» и др. Учредитель компании — АО «Развитие промышленности». Генеральный директор — Андрей Клещевников. По данным на 2021 год, выручка компании составила 21,2 млрд руб., чистая прибыль — 323,9 млн руб. С 2022 года статистика закрыта, а с 2023 года организация находится под санкциями.

АО «Редуктор-ПМ» — один из крупнейших российских производителей и поставщиков вертолётных редукторов и трансмиссий, а также услуг по их обслуживанию. Предприятие специализируется на выпуске, ремонте и обслуживании главных редукторов и агрегатов трансмиссий для вертолётов серии Ми-8/17, Ми-28 и Ми-26Т. С 2018 года компания не раскрывает свою финансовую отчётность. АО входит в холдинг «Вертолёты России», который, в свою очередь, является подразделением ГК «Ростех».

