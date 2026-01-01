В Роспотребнадзоре напомнили пермякам, как избежать кишечных инфекций на пикниках

Константин Долгановский

Майские праздники традиционно ассоциируются с отдыхом на природе, пикниками и открытием сезона шашлыков. В связи с этим в Управлении Роспотребнадзора по Пермскому краю напомнили о правилах безопасности во избежание неприятных последствий.

Основные советы:

1. При покупке мяса внимательно изучите его состав и дату фасовки. Избегайте готовых маринадов с резким запахом или подозрительным внешним видом.

2. Для транспортировки мяса на природу используйте сумку-холодильник, чтобы оно хранилось при температуре 2-6°C.

3. Во время приготовления не допускайте контакта сырого мяса с готовыми продуктами, такими как овощи или хлеб.

4. Недожаренное мясо может стать причиной кишечных инфекций. Чтобы проверить готовность шашлыка, сделайте на мясе аккуратные надрезы и проткните их зубочисткой или ножом. Если выделяется прозрачный сок, шашлык готов. Розоватый сок указывает на то, что мясо еще не прожарено. При использовании хороших углей шашлык готовится за 15-20 минут.

5. Соблюдайте правила личной гигиены: мойте руки перед едой, тщательно промывайте овощи и зелень перед употреблением.

6. Если после пикника остался готовый шашлык, остудите его, нарежьте на небольшие кусочки, упакуйте в герметичную тару и уберите в холодильник. Так его можно хранить до 36 часов.

При покупке готового шашлыка на массовых мероприятиях убедитесь, что у продавца есть вся необходимая информация для потребителей. Обратите внимание на санитарное состояние торговой точки: убедитесь, что продавец соблюдает правила гигиены, рабочее место чистое, а условия хранения мяса и других ингредиентов соответствуют нормам.

