Треть жителей Перми планируют выезд на шашлыки в майские праздники

Олег Антонов

Традиционно майские праздники многие пермяки проводят на природе, жаря шашлыки. Согласно результатам опроса, проведенного SuperJob, 27% опрошенных намерены самостоятельно готовить шашлык, 3% планируют посетить мероприятия с шашлыками у друзей или родственников, а 3% совмещают оба варианта. У 43% опрошенных нет таких планов.

Мужчины чаще выражают желание жарить шашлыки (38%), в то время как среди женщин этот показатель составляет 27%. Молодежь до 35 лет реже отказывается от шашлыков, тогда как люди старше 45 лет чаще готовы лично заниматься готовкой. Жители с доходом от 150 тыс. руб. активнее участвуют в шашлычных мероприятиях, как в качестве хозяев, так и гостей. Наибольшую шашлычную активность проявляют семьи с детьми.

В предпочтениях пермяков лидирует шашлык из свинины (39%), на втором месте — ассорти из различных видов мяса (26%), а на третьем — курица (15%).

