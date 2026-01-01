В Перми паралимпийской чемпионке Анастасии Багиян вручили сертификат на новую квартиру

На торжественной церемонии открытия 96-я легкоатлетическая эстафета на призы газеты «Звезда» в честь 1 Мая паралимпийской чемпионке Анастасии Багиян передали сертификат на новую квартиру.

Также, как сообщили в пресс-службе краевого правительства, победители Паралимпийских игр из Пермского края и их тренеры будут удостоены единовременных выплат за выдающиеся спортивные достижения.

Ранее сообщалось, что в честь трехкратной победительницы Паралимпийских игр именем Анастасии Багиян назовут лыжную базу «Южный» в Перми, где спортсменка тренировалась.

