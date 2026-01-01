В Прикамье потушен лесной пожар

Лесной пожар

Министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края

1 мая в Пермском крае успешно потушили лесной пожар в Пермском лесничестве. Площадь возгорания составила 0,01 га.

Участок возгорания обнаружили сотрудники Пермского лесничества. Пожар был ликвидирован в течение суток. В тушении участвовали 11 лесных пожарных из Пермской лесопожарной станции ГБУ ПК «Гослесхоз». По состоянию на вечер 1 мая в лесном фонде Пермского края больше нет действующих возгораний.

В минприроды обратились к жителям Пермского края: «Если вы заметили пожар в лесу, немедленно сообщите об этом в Региональную диспетчерскую службу по телефонам 8 (342) 241-08-52, 234-94-44 или на прямую линию лесной охраны 8-800-100-94-00. Министерство природных ресурсов и экологии Пермского края призывает жителей и гостей региона соблюдать правила пожарной безопасности в лесах».

