Власти Перми изымут семь земельных участков под аварийными домами Изъятие производится для муниципальных нужд

Константин Долгановский

Администрация Перми распорядилась изъять для муниципальных нужд семь земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, признанные аварийными и подлежащим сносу. Объекты расположены в четырёх районах города.

В Дзержинском районе будут изъяты объекты под тремя двухэтажными деревянными жилыми домами, построенными в 1959-1961 годах. Площадь участка по ул. Докучаева, 12 составляет 1,3 тыс. кв. м, по ул. Докучаева, 8 — 951 кв. м, по ул. Дошкольной, 12 — почти 1,1 тыс. кв. м. В Свердловском районе изымут участок 1,8 тыс. кв. м под кирпичным двухэтажным домом 1959 г.п. на ул. Емельяна Ярославского, 59.

Ещё два участка будут изъяты в Кировском районе под двухэтажными домами, построенными в 1943 и 1958 годах по ул. Автозаводской, 28а и ул. Сокольской, 137. Площадь каждого составляет более 1,1 тыс. кв. м. Также изъятию подлежит один участок в Орджоникидзевском районе площадью 701,7 кв. м. Кирпичный двухэтажный дом по ул. Героя Васькина, 12 был построен в 1959 году.

Соответствующие распоряжения были подписаны 21 апреля. С этого дня они вступили в силу и будут действовать в течение трёх лет.

Отдел расселения жилищного фонда управления жилищных отношений в течение 10 календарных дней должен уведомить правообладателей об изъятии участков и помещений в расположенных на них домах. А также направить информацию в орган, осуществляющий государственный кадастровый учёт и государственную регистрацию прав, и владельцам спецсчетов.

