Завод по выпуску пластиковой посуды бывшего мэра Перми снизил прибыль Предприятие заработало на 25% меньше прошлогоднего показателя

Константин Долгановский

Завод по выпуску пластиковой посуды ООО «Упакс-Юнити», соучредителем которого является бывший мэр Перми Аркадий Каменев, в 2025 году снизил прибыль. По данным Rusprofile, чистая прибыль предприятия составила 641,9 млн руб., что на 25% ниже показателя 2024 года (856,8 млн руб.).

При этом выручка ООО за отчётный период увеличилась на 4% и превысила 4 млрд руб. Первым на информацию обратил внимание «Коммерсантъ-Прикамье». Каменев пояснил изданию, что на финансовые показатели оказал влияние рост себестоимости производства. В комментарии он подчеркнул, что сейчас дорожает всё, в том числе и сырьё.

ООО «Упакс-Юнити» с 2001 года занимается производством одноразовой посуды и упаковкой из полипропилена. Компанией руководит Александр Долгополов. Аркадию Каменеву в этом бизнесе принадлежит 16% доли, ещё 10,6% принадлежит его дочери Светлане.

