Средний размер POS-кредита в Прикамье вырос на 6,7%

Константин Долгановский

По информации, предоставленной кредиторами в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), средний размер POS-кредитов в марте 2026 года составил 62,5 тыс. руб., что на 6,7% больше, чем в марте 2025 года (58,6 тыс. руб.).

В среднем по РФ напротив средний размер кредита продемонстрировал в марте 2026-го минимальный показатель за год — 64,2 тыс. руб., что на 3,5% меньше по сравнению с февралем 2026 года (66,5 тыс. руб.) и на 1,8% меньше, чем в марте 2025 года (65,4 тыс. руб.).

Наибольший средний размер POS-кредитов среди 30 регионов-лидеров был зафиксирован в Москве (79,6 тыс. руб.). Наименьший средний чек в феврале наблюдался в Саратовской (55,8 тыс. руб.).

Динамика среднего размера POS-кредитов в регионах РФ за последний год была различной. Самое значительное снижение показателя в марте 2026 года по сравнению с прошлым годом произошло в Республике Дагестан (-25,2%), Республике Северная Осетия — Алания (-10,7%), Удмуртской Республике (-8,1%), Свердловской области (-5,9%) и Москве (-5,6%). В то же время в некоторых регионах из топ-30 средний размер POS-кредитов вырос: в Алтайском крае (+6,8%), Пермском крае (+6,7%), Омской области (+6,1%), Ленинградской области (+5,1%) и Нижегородской области (+4,9%)

Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков комментирует: «В феврале-марте 2026 года средний чек POS-кредитов снизился. Остальные показатели выдачи, такие как сумма и количество займов, а также одобрение заявок, тоже остаются на низком уровне. Банки ужесточают требования к качеству кредитных историй при одобрении кредитов, поэтому потенциальным заемщикам рекомендуется следить за своей кредитной историей и не допускать её ухудшения».

