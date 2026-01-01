Новый онкодиспансер в Перми откроется в 2027 году

Михаил Майоров / АиФ

Строительство нового онкологического диспансера в Перми близится к завершению. Учреждение возводится в Камской долине, где уже действуют «Город сердца» и краевой перинатальный центр.

Алексей Судаков, представитель ГК «МедИнвестГрупп», сообщил о прогрессе в строительных работах. На объекте ежедневно трудятся около 700 человек, завершаются черновые отделочные работы в некоторых помещениях и ведётся чистовая отделка в других. В этом году планируется завершение монтажных работ, начало процесса лицензирования и приём первых пациентов в начале 2027 года. Об этом пишет perm.aif.ru.

Новый центр сможет обслуживать более 14 тыс. пациентов ежегодно. Проект реализуется в рамках концессионного соглашения между правительством Пермского края и ГК «МедИнвестГрупп».

Судаков добавил, что в ближайшее время ожидается поставка первых единиц тяжёлого медицинского оборудования. Линейные ускорители, требующие длительного срока установки, уже находятся на складах в Пермском крае. Инженеры производителей проводят аудит помещений для подготовки к монтажу оборудования. Процесс лицензирования может занять от трёх до пяти месяцев из-за использования новых технологий.

Алексей Кузьмин, медицинский директор ГК «МедИнвестГрупп», подчеркнул, что онкодиспансер будет многопрофильным учреждением. Помимо онкологических пациентов, здесь будут принимать больных с другими заболеваниями. В центре будут доступны радионуклидная диагностика и терапия, а также десять коек для пациентов, нуждающихся в лечении радиоактивными препаратами.

Кузьмин отметил, что мощность учреждения рассчитана на основе онкологической статистики и позволяет обеспечить полный цикл лечения, включая все виды диагностических исследований, в рамках одного учреждения.

