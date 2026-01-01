Пермский «Молот» продлил контракты ещё с двумя игроками

ХК «Молот»

В пермском ХК «Молот» остаются Владимир Шлыков и Никита Зимин. С ними продлены контракты, сообщили в пресс-службе клуба.

Владимир вернулся в родной клуб в прошлом сезоне. За «Молот» 22-летний нападающий провёл 23 матча, где набрал 6 (4+2) очков и показал полезность «+3».

Никита присоединился к «Молоту» в сезоне 2023/24 и стал обладателем Кубка Шелкового пути в том же сезоне. Летом 2025 года он перешёл в «Ладу», играл за ЦСК ВВС, а затем вернулся в пермский клуб по обмену. За «Молот» Зимин сыграл 122 матча, набрав 23 (5+18) очка и показав полезность «-1».

А вот Егор Соболевский покидает «Молот». Егор перешел в пермский клуб из «Юнисон-Москва» перед началом сезона 2025/26. В предсезонной подготовке он сыграл три матча, но в регулярном чемпионате и плей-офф не участвовал. «Благодарим Егора за время, проведенное в клубе, и желаем успехов в дальнейшей карьере!» — говорится в сообщении пресс-службы «Молота».

Подпишитесь на наш канал в Максе и будьте в курсе главных новостей.