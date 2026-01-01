Все муниципальные парковки в Перми 1 мая будут бесплатными А 2 и 3 мая — только часть из них

Олег Антонов

В пятницу, 1 мая 2026 года, все муниципальные парковки в Перми будут бесплатными, об этом «Новому компаньону» сообщили в Пермской дирекции дорожного движения.

В последующие выходные дни, 2 и 3 мая, парковки в зонах 101, 102, 201 и 301 будут работать бесплатно; а парковки в зонах 202 и 302 будут функционировать в обычном режиме, то есть автовладельцам придётся за них платить.

С 4 мая все муниципальные парковки Перми будут работать в обычном режиме.

