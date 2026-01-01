1 мая общественный транспорт Перми будет работать по изменённым маршрутам

Как сообщили в пресс-службе пермской мэрии, 1 мая общественный транспорт в краевом центре будет работать по изменённым маршрутам. С 11:45 до 17:00 будет закрыто движение на участке Комсомольского проспекта от Комсомольской площади до ул. Пушкина.

Автобусы №19, №45, №59 и №74 будут объезжать этот участок по ул. Куйбышева. Маршруты №1, №36, №51 и №81 будут следовать по улицам Сибирской и Пушкина.

Автобус №50 будет укорочен и будет следовать только до Комсомольской площади, а маршруты №52 и №60 — до ПНИПУ (Пермского национального исследовательского политехнического университета).

Автобусы №1, 3, 32, 55, 67, 77 и 78, следующие в направлении Комсомольского проспекта, будут объезжать место дорожных работ на ул. Пушкина, используя улицы Революции, Куйбышева и Луначарского.

Автобусы №4 и 7, следующие из Мотовилихинского района, будут следовать до остановки «Разгуляй». Маршрут №5 будет временно продлён до остановки «Красный Октябрь» с заездом на «Станцию Пермь II» в обоих направлениях.

Автобус №12 будет курсировать из Индустриального района до остановки «Инкар». Автобусы №8 и 11 в этот день работать не будут.

