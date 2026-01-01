В Пермский край поступило 8,5 тысячи саженцев деревьев из Беларуси
С начала года и до конца апреля в Пермский край было доставлено 8,5 тыс. саженцев хвойных деревьев, голубики и жимолости, привезенных из Республики Беларусь.
24 апреля Управление Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю осуществило проверку на территории Прикамья. В этот день был проконтролирован ввоз 1,6 тысячи саженцев голубики и жимолости из Беларуси.
По прибытии продукции сотрудники Управления, совместно со специалистами Пермского филиала ФГБУ «ВНИИКР», провели проверку сопроводительных документов и отобрали пробы. На всю партию имелись фитосанитарные сертификаты.
После проведения карантинного фитосанитарного контроля нарушений выявлено не было, а карантинные организмы в продукции обнаружены не были. На продукцию был оформлен акт карантинного контроля, который разрешает её использование по назначению.
