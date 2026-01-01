Из-за эстафеты в Прикамье изменится схема двух междугородных автобусных маршрутов

1 мая с 9:00 до 13:00 изменится схема движения автобусов № 528, курсирующих между Очером и Верещагино, а также № 695, следующих из Большой Сосновы в Верещагино. Изменения связаны с проведением эстафеты, приуроченной к Дню Победы и Празднику труда. Об этом сообщили в минтрансе.

На маршруте № 528 (Очер — Верещагино) отправление из Очера будет в 9:20 и 13:50, а отправление из Верещагино — в 10:20 и 14:40. Автобусы проедут маршрутом Автостанция Очер — ул. Революционная — трасса Очер — Верещагино — Сива. Не будут обслуживаться остановки: «ЦДК», «переулок Гаражный», «деревня Лужково».

На маршрут № 695 (Большая Соснова — Верещагино) отправление из Большой Сосновы назначено на 9:00, а отправление из Верещагино — в 11:30. Маршрут движения следующий: трасса Очер — Верещагино — Сива — ул. Революционная — автостанция Верещагино. Не будет обслуживаться остановка: «деревня Лужково».

