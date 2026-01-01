Бензин в Прикамье за неделю подорожал на 8 копеек за литр

Олег Антонов

По данным Росстата, средняя стоимость литра автомобильного топлива в Прикамье выросла с 21 по 27 апреля на 8 коп. и достигла 66,63 руб.

Наиболее значительное увеличение цены за этот период произошло на АИ-98 и выше. Он подорожал на 12 коп., до 94,46 руб. за литр. Цены на бензин марок АИ-92 и АИ-95 выросли на 6 и 9 коп. соответственно, до 63,40 и 68,55 руб. за литр. Дизельное топливо подорожало на 1 коп., до 78,51 руб. за литр.

В течение недели рост цен на бензин был отмечен в 48 регионах России, особенно заметно — в Северной Осетии и Ямало-Ненецком АО (+0,7%).

Снижение было зафиксировано в Камчатском крае (-5,5%).

