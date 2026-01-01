Прокуратура остановила незаконное повышение тарифов в Перми

Прокуратура Пермского края

Прокуратура Перми, получив коллективное обращение жильцов многоквартирного дома, провела проверку действий управляющей компании по повышению платы за услуги.

Выяснилось, что с 1 января 2026 года управляющая компания без согласования с жильцами увеличила тарифы на содержание и ремонт жилья на 30,7%. Компания обосновала это правом на индексацию, которое прописано в договоре управления домом.

По результатам проверки прокуратура вынесла представление директору управляющей организации.

После рассмотрения акта прокурорского реагирования жильцам дома был произведен перерасчет платы за содержание и ремонт с 1 января по 31 марта 2026 года. Сумма перерасчета составила более 80 тыс. руб.

Кроме того, по постановлению прокурора Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю привлекло директора управляющей компании к административной ответственности за обман потребителей. Директору был назначен штраф 10 тыс. руб.

