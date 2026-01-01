Колледж в Перми могут назвать в честь знаменитого учёного Михаил Соколовский является признанным авторитетом в области машиностроения

Фото: тг-канал Дмитрия Махонина

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин предложил краевому парламенту присвоить Пермскому машиностроительному колледжу имя Михаила Соколовского. В соответствии с документом, ГБПОУ «Пермский машиностроительный колледж» может быть переименован в честь выдающегося конструктора и ученого Михаила Соколовского. Инициатива исходила от трудового коллектива ПАО НПО «Искра». Об этом сообщает тг-канал ЗС.

Михаил Соколовский, член-корреспондент РАН и профессор, является признанным авторитетом в области машиностроения. Он руководил теоретическими и экспериментальными исследованиями, внес значительный вклад в развитие отрасли. С 2012 года Михаил Иванович занимал должность генерального конструктора — первого заместителя генерального директора НПО «Искра», а с 2019 по 2020 год был генеральным конструктором — научным руководителем ПАО НПО «Искра». Благодаря его усилиям решены важные государственные задачи по укреплению обороноспособности и безопасности страны.

Проект постановления планируется рассмотреть на заседании краевого парламента в июне.

