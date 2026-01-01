В Перми 1 мая изменится маршрут автобуса №485 Транспорт будет курсировать по новой схеме

Фото: пресс-служба Министерства транспорта Пермского края

В пятницу, 1 мая, в Перми временно изменится схема движения автобуса маршрута №485, который следует по направлению «Пермь — Жебреи». Как сообщили в региональном министерстве транспорта, изменения будут действовать с 5:00 до 23:59.

В этот день автобусы будут отправляться от остановки в д. Жебреи и следовать до конечной точки — остановки «Город трудовой доблести» (ранее — «площадь Карла Маркса»). В обратном направлении, в сторону д. Жебреи, транспорт будет стартовать с остановки «Комсомольская площадь» (ул. Белинского).

В ведомстве рекомендуют пассажирам заранее ознакомиться с обновлённой схемой маршрута и поделиться этой информацией с родными и знакомыми, чтобы избежать неудобств при поездке.

Подпишитесь на наш канал в Максе и будьте в курсе главных новостей.