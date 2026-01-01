Новогодние праздники в 2027 году продлятся 11 дней

Минтруд РФ опубликовал проект календаря праздников на 2027 год. Так, продолжительность новогодних праздников составит 11 дней: начнутся они 31 декабря 2026 года, а завершатся 10 января 2027 года.

Кроме того, в феврале, марте, мае, июне и ноябре также будут длинные выходные. В феврале это будет период с 21 по 23 число, в марте — с 6 по 8 число. Майские праздники будут включать два периода: с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая. В июне выходные продлятся с 12 по 14 число, а в ноябре — с 4 по 7 число.

