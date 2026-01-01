Синоптики рассказали о погоде в первые длинные выходные мая Потепление ожидается только к третьему числу

Как сообщили в ГИС-центре ПГНИУ, в Пермском крае до 2 мая будет прохладно. Дневная температура воздуха не поднимется выше +7…+12˚С, а на севере края — не выше +7…+9˚С. Ночью температура будет колебаться в пределах -2…+3˚С. Этот температурный режим на 2-3 градуса ниже нормы для конца апреля — начала мая.

Ветер будет дуть с юго-запада, но станет значительно слабее.

В атмосфере высотного циклона сохранится неустойчивость, поэтому днем возможны кратковременные ливневые дожди и даже мокрый снег на севере региона. 2 мая вероятны более значительные осадки из-за формирования частного циклона.

С 3 мая ожидается потепление благодаря гребню антициклона, направленному с Черноземья на Южный Урал. Днем небо будет ясным, и температура поднимется до +11…+16˚С. В Перми воздух прогреется до +15˚С. К 4-5 мая в Перми возможно достижение температуры +20˚С.

