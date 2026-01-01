Для сельхозперерабатывающих компаний в Прикамье ввели новые меры поддержки Бизнес может получить оборудование под 3,5% годовых и субсидию на аванс до 30%

Правительство Пермского края

Для малых и средних предприятий Прикамья, работающих в сфере переработки сельскохозяйственной продукции и пищевого производства, улучшили условия льготного лизинга. Как сообщает пресс-служба краевого правительства, новые условия позволят предпринимателям приобрести оборудование под 3,5% годовых, а также получить субсидию на авансовый платёж до 30% от его стоимости.

«По инициативе губернатора Дмитрия Махонина для сельхозперерабатывающих предприятий запущена новая мера поддержки. Она объединяет возможности Микрофинансовой компании Пермского края и Министерства АПК. Первая даёт льготный лизинг по ставке от 3,5% годовых, вторая субсидирует авансовый платёж в размере до 30% стоимости оборудования. Такой подход позволяет предприятиям обновлять оборудование без серьёзной нагрузки на бюджет», — отметила генеральный директор Микрофинансовой компании Пермского края Ольга Травникова.

По условиям программы, сумма лизинга составит от 500 тыс. до 30 млн руб., срок — до 60 месяцев, авансовый платёж — от 10 до 50%. Для отечественного оборудования ставка установлена на уровне 3,5% годовых, для оборудования из дружественных стран — 7,5%, а в остальных случаях — 15,5%. При этом залог не требуется, в качестве обеспечения выступит поручительство физических или юридических лиц.

Специальная программа льготного лизинга запущена региональной микрофинансовой компанией в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Для компаний разработан перечень доступного оборудования. Субсидирование части авансового платежа со стороны Минагро Пермского края предусмотрено при условии, что приобретаемое оборудование включено в соответствующий перечень.

В него вошло более 30 категорий. В частности, оборудование для молочной, мукомольной, хлебопекарной, кондитерской, крупяной, макаронной, сахарной и пивоваренной промышленности, переработки мяса, птицы, рыбы, плодов, орехов и овощей, производства напитков, соков, жиров и масел, а также промышленные роботы и робототехнические комплексы.

Участвовать в программе могут субъекты малого и среднего предпринимательства, которые осуществляют деятельность на территории Пермского края не менее года в сферах производства пищевых продуктов и напитков (код 10, 11 ОКВЭД) или сельскохозяйственного производства (код 01 ОКВЭД, за исключением 01.7 и 01.70). Предприятия должны быть включены в утверждённый минагро реестр получателей господдержки сельхозпроизводства. Подать заявку на лизинг и получить информацию о поддержке компании могут в Микрофинансовой компании Пермского края.

Подпишитесь на наш канал в Максе и будьте в курсе главных новостей.